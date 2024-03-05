قندوسي ضمن قائمة “الخضر” المعنية بتربص شهر مارس

أكدت تقارير إعلامية مصرية، أن الناخب الوطني الجديد بتكوفيتش استدعى متوسط ميدان نادي سيراميكا كليوباترا المصري، أحمد قندوسي، تحسبا للدورة الدولية المرتقبة شهر مارس.

وأكدت التقارير أن نادي سيراميكا كليوباترا، وصله استدعاء من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يخص لاعب الوسط أحمد قندوسي للانضمام لقائمة المنتخب الجزائري، خلال تربص “الخضر”المرتقب شهر مارس الجاري.

ويتواجد قندوسي في القائمة الموسعة التي قام باختيارها، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.