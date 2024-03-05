-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قندوسي ضمن قائمة “الخضر” المعنية بتربص شهر مارس

عمر سلامي
  • 340
  • 0
قندوسي ضمن قائمة “الخضر” المعنية بتربص شهر مارس
أرشيف
أحمد قندوسي

أكدت تقارير إعلامية مصرية، أن الناخب الوطني الجديد بتكوفيتش استدعى متوسط ميدان نادي سيراميكا كليوباترا المصري، أحمد قندوسي، تحسبا للدورة الدولية المرتقبة شهر مارس.

وأكدت التقارير أن نادي سيراميكا كليوباترا، وصله استدعاء من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يخص لاعب الوسط أحمد قندوسي للانضمام لقائمة المنتخب الجزائري، خلال تربص “الخضر”المرتقب شهر مارس الجاري.

ويتواجد قندوسي في القائمة الموسعة التي قام باختيارها، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

مقالات ذات صلة
نجم ريال مدريد يقترب من حسم مستقبله الدولي بين المغرب وإسبانيا

نجم ريال مدريد يقترب من حسم مستقبله الدولي بين المغرب وإسبانيا

وصول أول وفد رياضي جزائري إلى أكرا للمشاركة في الألعاب الإفريقية

وصول أول وفد رياضي جزائري إلى أكرا للمشاركة في الألعاب الإفريقية

بيتكوفيتش يمنح الفرصة للجميع.. ويستفيد من أصحاب الخبرة

بيتكوفيتش يمنح الفرصة للجميع.. ويستفيد من أصحاب الخبرة

هذا ما قاله بولاية عن تعيين بيتكوفيتش مدربا لـ”الخضر”

هذا ما قاله بولاية عن تعيين بيتكوفيتش مدربا لـ”الخضر”

بِالفيديو: القاسم المُشترك بين سوداني وبيتكوفيتش هو “يوغسلافيا”

بِالفيديو: القاسم المُشترك بين سوداني وبيتكوفيتش هو “يوغسلافيا”

ما هي الأسماء الجديدة المرشحة للالتحاق بـ “الخضر” مستقبلا

ما هي الأسماء الجديدة المرشحة للالتحاق بـ “الخضر” مستقبلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد