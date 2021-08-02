قندوسي على رادار الترجي التونسي لإيقاف هيمنة الأهلي المصري

يراهن عليه رفقة عريبي في رابطة الأبطال

يتواجد لاعب وفاق سطيف أحمد قندوسي، عل رادار الترجي التونسي الذي بات قريبا من خطف اللاعب في فترة التحويلات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال لاعب حر بعد انتهاء عقده مع الوفاق في جوان الحالي.

أفادت تقارير إعلامية تونسية أن قندوسي، يوجد على رأس قائمة المطلوبين في نادي “باب سويقة” الذي يسعى لضخ دماء جديدة في تشكيلته من أجل وضع حد لهيمنة الأهلي المصري في منافسة رابطة الأبطال الافريقية التي توج بلقبها النادي المصري في الموسمين الأخيرين.

وأوضحت ذات التقارير أنه وبالإضافة إلى قندوسي فإن هناك لاعب جزائري آخر، ضمن مخططات الترجي التونسي وهو مهاجم نيم الفرنسي كريم عيربي هداف رابطة أبطال إفريقيا في الموسم ما قبل الماضي مع نادي النجم الساحلي، بالموازاة مع ذلك يرغب النادي التونسي في إيجاد خليفة للظهير الأيسر الجزائري شتي، بعد تراجع مستوى الأخير كثيرا في الآونة الأخيرة -حسب ذات المصادر-.

هذا ويتواصل مسلسل رحيل اللاعبين عن وفاق سطيف في هذا الصائفة، حيث وبعد قرار حسام الدين غشة الانتقال إلى فريق آنطاليا سبور التركي، دون استكمال مباريات البطولة المحترفة مع ناديه، جاء بعدها الدور على اللاعب يوسف لعوافي الذي فضل مغادرة النادي قبل اسدال الستار عن فعاليات البطولة، ووقع في النجم الساحلي التونسي، في صفقة انتقال لاعب حر. ويبلغ لعوافي من العمر 25 عاما، يشغل خطة ظهير أيسر، كما تم توجيه الدعوة له من طرف مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة في التربص الأخير. كما يقترب الجوهرة محمد الأمين عمروة من ترك الوفاق هو الآخر والرحيل نحو أوروبا نظرا للعروض الكثيرة التي وصلته وإصرار نادي ميتز على ضمه مقابل مليون يورو في هذه الصائفة.

ورغم النتائج الإيجابية التي يحققها وفاق سطيف في البطولة هذا الموسم، إلا أن “الأزمة المالية” التي يعاني منها الفريق جعلت العديد من اللاعبين يقررون تغيير الأجزاء هذه الصائفة.