قندوسي لاعب مميز ومؤثر في منصب “صانع الألعاب”

المدرب حسام البدري يتحدث عن الدولي الجزائري:

أشاد حسام البدري، المدرب السابق لوفاق سطيف بقدرات الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأهلي المصري، الذي دربّه، خلال إشرافه على العارضة الفنية للوفاق.

وانتقل قندوسي إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لم يحجز مقعده حتى الآن في التشكيل الأساسي للأهلي. وقال البدري، في تصريحات صحفية: “قندوسي لاعب مميز ومؤثر جدا، خصوصًا عندما يلعب في مركز صانع الألعاب”. وأضاف: “الهدف الملغى الذي أحرزه ضد فاركو تكرر كثيرًا بنفس الطريقة خلال مشواره مع وفاق سطيف، كان هدافًا للدوري الجزائري تحت قيادتي، كما أن لديه القدرة على صناعة الأهداف”. وأضاف البدري: “قندوسي لاعب مميز ومؤثر جدا، خصوصًا عندما يلعب في مركز صانع الألعاب”.

كما تحدث مدرب النادي الصفاقسي التونسي عن الهدف الذي ألغي في لقاء فاركو: “الهدف الملغى الذي أحرزه ضد فاركو تكرر كثيرًا بنفس الطريقة خلال مشواره مع وفاق سطيف، كان هدافًا للدوري الجزائري تحت قيادتي، كما أن لديه القدرة على صناعة الأهداف”. وبسؤاله عن إمكانية التواجد في مدرجات مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، رد البدري: “علاقتي بالنادي ومجلس إدارته جيدة، لا توجد أي مشكلات، عندما أكون بعيدًا عن منصب المدير الفني فهذا يعني أني أصبحت من المشجعين، وبالتالي، قد أتواجد في المدرجات في أي وقت”.

وعن مسيرته التدريبية، أوضح: “تولي تدريب الأندية العربية الكبيرة مصدر فخر لي، ومع ذلك أرحب بالعودة إلى الدوري المصري”. وفسّر: “لم أقصد أن تكون كل تجاربي التدريبية خارجية بعد الرحيل عن منتخب مصر، كنت مستعدا لتدريب فرق الدوري المصري، ورفضت عروضًا لأنها وصلتني في منتصف الموسم، وأفضّل أن أبدأ المهمة منذ بداية الموسم”. وتولى البدري تدريب منتخب مصر لمدة عامين خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2021. وخاض المدرب المصري بعدها تجربة قصيرة مع وفاق سطيف من جويلية إلى نوفمبر 2022، ويقود في الوقت الحالي الصفاقسي منذ الشهر الماضي.