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رياضة
دغموم يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية

قندوسي ممرر حاسم مع الأهلي في كأس مصر

ع.ع
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قندوسي ممرر حاسم مع الأهلي في كأس مصر

ترك الدولي الجزائري أحمد قندوسي بصمة قوية، مساء الأحد، في تأهّل فريقه الأهلي للدور ثمن النّهائي من عمر منافسة كأس مصر.

وفاز فريق الأهلي بِهدف لِصفر على نادي السويس، في مباراة لِحساب الدور الـ 16 من عمر مسابقة الكأس المصرية. ودخل متوسّط الميدان قندوسي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68. ومرّر قندوسي كرة على طبق لِزميله حسين الشحات، ولم يتردّد المهاجم المصري في هزّ شباك نادي السويس في الدقيقة الـ 87. كما تُظهره صور شريط الفيديو وسيلعب أحمد قندوسي وفريقه الأهلي مباراة ثمن نهائي كأس مصر، لاحقا ضد نادي الداخلية.

من جهته تأهل النادي المصري البورسعيدي، للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة المصرية بعد تغلبه على نظيره فيوتشر في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم كلا الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي ابتسمت للفريق البورسعيدي.

وأعرب اللاعب الجزائري للنادي المصري عبد الرحيم دغموم عن سعادته البالغة بفوز فريق اليوم على حساب فيوتشر والتأهل لنهائي كأس مصر.

وقال دغموم في تصريحات صحفية: “الفوز نهديه لجماهير المصري البورسعيدي الذين قطعوا مسافات كبيرة من أجل مساندتنا… جماهير المصري هم الرقم واحد اليوم وأكبر حافز لتحقيق الفوز، وهم دائمًا يساندونا من أجل تحقيق الانتصارات ويستحقون أن نمنحهم السعادة بالفوز”.

وتابع: “نحن لم نحقق شيئًا حتى الآن، لقد تأهلنا للنهائي فقط وبإذن الله نحصد البطولة من أجل إسعاد الجماهير”.

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