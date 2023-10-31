قندوسي وقناوي وحمرون يتألقون في الدوري المصري

في انتظار عودة دغموم الذي يعالج من الرباط الصليبي

أصبح اللاعب الجزائري ورقة رابحة تهديفياً، سواء كان أساسياً أم بديلاً في مباريات الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسط توقعات بزيادة التوجه للتعاقد مع محترفين جزائريين جدد في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل. وكتب الدوري المصري، في أقل من أسبوع، تألقاً لافتاً غير عادي للمحترفين الجزائريين في البطولة المحلية، بحسب تقريرلموقع العربي الجديد نشر أمس.

ونجح غيلاس قناوي، نجم وسط المصري البورسعيدي الجديد، في أول ظهور حقيقي له بعد ضمّه من وفاق سطيف، في تقديم إضافة قوية للمصري في مباراته مع بيراميدز عند الدفع به بديلاً، ولمع غيلاس قناوي في منح المصري قوة كبيرة في الوسط، وهاجم في آخر 15 دقيقة منافسه بيراميدز، وسجل المصري هدفين من بينهما هدف جميل لغيلاس قناوي، بخلاف الخروج خاسراً 3-2 بدلاً من 2-صفر، لتطالب الجماهير بضرورة مشاركة غيلاس قناوي بشكل أكبر.

وتنتظر الجماهير البورسعيدية حلول العام المقبل لضم الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم المصري، الذي يعالج من الرباط الصليبي، في القائمة الرسمية من جديد، والحضور مع الفريق في تشكيلته الأساسية، وصناعة دويتو هجومي مع النجم غيلاس قناوي مستقبلاً، مع العلم أن دغموم كان قد بدأ مسيرته في عام 2017 مع وفاق سطيف الجزائري، وبقي هناك حتى عام 2022، حيث سجل مع الفريق 7 أهداف في 81 مباراة، وهو يلعب في مركز خط الوسط ويبلغ من العمر 24 عاماً.

في الوقت نفسه، منح أحمد قندوسي، نجم وسط الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، الأخير أكبر انتصاراته، وأولها خلال الموسم الجاري، عندما قاده للفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة من طرف واحد، وسجل أحمد قندوسي هدفين، وصنع هدفاً، ورفع رصيده التهديفي بشكل عام في الموسم الجاري إلى 3 أهداف، وبات من أفضل المحترفين في الدوري المصري منذ انطلاقة الموسم وورقة رابحة يعوّل عليها سيراميكا.ومن الممكن أن يساهم تألق قندوسي (24 عاماً) هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا في عودته للأهلي وأخذ مكان أساسي في تشكيلة النادي القاهري العريق.

كما لمع بشدة نجم جزائري ثالث، وهو رزقي حمرون، لاعب وسط مهاجم نادي فاركو السكندري، وبطل موقعة فاركو مع الإسماعيلي، وسجل هدفاً جميلاً فور مشاركته بديلاً، ليقود فاركو إلى إحراز أغلى انتصاراته، ومنح مدربه الجديد خالد جلال انطلاقة قوية، وحصد 3 نقاط في أولى مبارياته – أي جلال – برفقة فاركو، وواصل حمرون التألق الذي يعيشه منذ فترة رفقة النادي السكندري.

وكان صاحب الـ27 عاماً قد بدأ رحلته في عالم الساحرة المستديرة في عام 2014 من نادي ديجون الثاني، فخاض بصبحته 14 مباراة وسجل هدفاً، وانتقل بعدها إلى نادي واسكال الذي يلعب في الدرجات الدنيا الفرنسية، ثم أعير لفرق أقل مستوى في موسم 2017-2018، ليحط رحاله بعدها في نادي شبيبة القبائل الذي ظهر معه بصورة طيبة مسجلاً 20 هدفاً في 72 مباراة، ليرحل بعدها إلى الدوري المصري في 2021، وينتفض هذا الموسم بشكل كبير.