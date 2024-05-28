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رياضة

قندوسي يتأهّل

علي بهلولي
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قندوسي يتأهّل

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي وفريقه سيراميكا مساء الثلاثاء، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس مصر.

وفاز فريق سيراميكا بهدف لِصفر على نادي مكادي، في مباراة الدور الـ 16.

وشارك متوسّط الميدان قندوسي أساسيا، واستُبدل عن انطلاق الشوط الثاني. وحينها كان فريقه سيراميكا مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

ويُفترض أن أحمد قندوسي سيعود بعد هذه المباراة إلى الجزائر، لِأن فريق سيراميكا لن يكون معنيا بِالمنافسات الرسمية حتى تاريخ الـ 14 من جوان المقبل. فضلا عن المشاركة مع المنتخب الوطني أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان القادم، ضمن إطار تصفيات المونديال. بعد حضوره وقائع ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي.

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