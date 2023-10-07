قندوسي يسجل أول أهدافه مع نادي سيراميكا كليوباترا

سجل الدولي الجزائري أحمد قندوسي، أول أهدافه مع نادي سيراميكا كليوباترا بمناسبة مباراة فاركو، التي انتهت على نتيجة بهدفين لمثلهما.

ووقع قندوسي الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 19، عندما توغل في منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى فاركو.

أحمد قندوسي🇩🇿 لاعب سيراميكا كليوباترا🇪🇬 ضد فاركو سجل أول هدف في مسيرته في الدوري المصري الممتاز 🥇

صنع 5 فرص وهو أعلى رقم بالمناصفة للاعب في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم 🏅

قام ب 4 مراوغات ناجحة وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم 🎖 pic.twitter.com/K611fA4d5H — SofascoreAR (@SofaScoreARB) October 6, 2023

وشارك أحمد قندوسي أساسيا، وتمكن من صنع 5 فرص، بالإضافة إلى قيامه بأربع مراوغات ناجحة، إلى جانب تسجيله الهدف الثاني لناديه.

وكان أحمد قندوسي انضم إلى سيراميكا كليوباترا في الانتقالات الصيفية الماضية معارا من نادي الأهلي لمدة موسم واحد.