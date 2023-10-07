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رياضة

قندوسي يسجل أول أهدافه مع نادي سيراميكا كليوباترا

عمر سلامي
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قندوسي يسجل أول أهدافه مع نادي سيراميكا كليوباترا
ح.م
أحمد قندوسي

سجل الدولي الجزائري أحمد قندوسي، أول أهدافه مع نادي سيراميكا كليوباترا بمناسبة مباراة فاركو، التي انتهت على نتيجة بهدفين لمثلهما.

ووقع قندوسي الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 19، عندما توغل في منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى فاركو.

وشارك أحمد قندوسي أساسيا، وتمكن من صنع 5 فرص، بالإضافة إلى قيامه بأربع مراوغات ناجحة، إلى جانب تسجيله الهدف الثاني لناديه.

وكان أحمد قندوسي انضم إلى سيراميكا كليوباترا في الانتقالات الصيفية الماضية معارا من نادي الأهلي لمدة موسم واحد.

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