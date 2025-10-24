قندوسي يشارك في تدريبات لوغانو السويسري

سجل الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، حضوره في التدريبات الجماعية لفريقه لوغانو السويسري.

وغاب قندوسي عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة، بسبب الإصابة.

ويقترب قندوسي من العودة إلى الميادين، والمشاركة في المباريات ، وهذا ما يعزز من حظوظه في استعادة لياقته البدنية ومستواه المعهود.

وفي حال جاهزيته التامة، قبل كأس أمم إفريقيا، فإن قندوسي قد يكون من ضمن خيارات الناخب الوطني بيتكوفيتش في خط وسط “الخضر”.

وانضم قندوسي إلى لوغانو السويسري في شهر جوان الماضي، بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2028 .