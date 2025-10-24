-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قندوسي يشارك في تدريبات لوغانو السويسري

عمر سلامي
  • 69
  • 0
قندوسي يشارك في تدريبات لوغانو السويسري
ح.م
أحمد قندوسي

سجل الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، حضوره في التدريبات الجماعية لفريقه لوغانو السويسري.

وغاب قندوسي  عن  التدريبات الجماعية لفترة طويلة، بسبب الإصابة.

ويقترب قندوسي من العودة إلى الميادين، والمشاركة في المباريات ، وهذا ما يعزز من حظوظه في استعادة لياقته البدنية ومستواه المعهود.

وفي حال جاهزيته التامة، قبل كأس أمم إفريقيا، فإن قندوسي قد يكون من ضمن خيارات الناخب الوطني بيتكوفيتش في خط وسط “الخضر”.

وانضم قندوسي إلى لوغانو السويسري في شهر جوان الماضي، بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2028 .

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

الفاف” تكشف عن برنامج مباريات “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2025

الفاف” تكشف عن برنامج مباريات “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2025

البديل “بوط” يمنح شبيبة القبائل سادس انتصار تواليا

البديل “بوط” يمنح شبيبة القبائل سادس انتصار تواليا

المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

“الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

“الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

مدرب منافس “الخضر” يعود إلى منصبه بِأمر رئاسي

مدرب منافس “الخضر” يعود إلى منصبه بِأمر رئاسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد