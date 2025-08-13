قندوسي يشرع في التحضيرات مع ناديه الجديد (فيديو)

شرع الدولي الجزائري أحمد قندوسي في التحضيرات مع ناديه الجديد، لوغانو السويسري.

وباشر قندوسي التدريبات في ناديه الجديد، بعد تعافيه من الإصابة.

وقال اللاعب في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي لوغانو على “فايسبوك”: “حظيت باستقبال جيد في النادي وأنتظر موعد عودتي إلى الميادين، فطموحي هو التألق مع فريقي الجديد ونيل الألقاب”.

وأضاف: ” وطموحي طبعا هو التألق من أجل المشاركة مع المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا وكأس العالم إن شاء الله”.

وانتقل الدولي الجزائري إلى نادي لوغانو المصري في فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2028.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه السابق سيراميكا كليوباترا أمام فاركو في الدوري المصري بالموسم المنقضي، حيث أُصيب بكسر في الساق، خضع على إثره لعملية جراحية.