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رياضة
رفض الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الحالية

قندوسي يصر على فسخ عقده مع الأهلي المصري

ط. بوغراب
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قندوسي يصر على فسخ عقده مع الأهلي المصري

رفض الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، مقترح إدارة  الأهلي المصري بالإعارة لأحد الفرق المصرية خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مصرا على فسخ العقد في حال لم يريده الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية المصرية، أن لاعب وفاق سطيف سابقا طالب من إدارة الأهلي منحه وثائقه في حال عدم تواجده ضمن مخططات الأهلي هذا الموسم، ومفضلا إختيار وجهته بنفسه.

وأشارت نفس  المصادر، أن قندوسي رفض تخفيض راتبه في حال الإعارة، ويريد التفاوض بنفسه مع الفرق التي طالبته على غرار سموحة وسيراميكا وغيرها من أندية مصرية أبدت رغبتها في استقدام اللاعب.

يذكر أن شباب بلوزداد تقدم بعرض رسمي للاعب، بالإضافة إلى نادي الوداد البيضاوي الذي يصر هو الآخر على ضمّه إلى الفريق.

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