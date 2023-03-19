قندوسي يعلّق بعد هدية صن داونز للأهلي

علّق لاعب الأهلي المصري، الجزائري أحمد قندوسي، على إحياء فرص فريقه في الصعود إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقدم صن داونز الجنوب إفريقي هدية للأهلي المصري، بعد تعادله مع مضيّفه الهلال السوداني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب قندوسي عبر حسابه على تويتر، بعد انتهاء المباراة بالتعادل، وإحياء فرص الأهلي في التأهل: “الحمد لله حمدا كثيرا”.

وتأهل صن داونز إلى ربع النهائي قبل الجولة الأخيرة، باحتلاله صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، ويملك الهلال السوداني 10 نقاط في الوصافة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ7 نقاط.

ويستقبل الأهلي المصري في الجولة الأخيرة، ضيفه الهلال السوداني، حيث سيكون رفقاء قندوسي مطالبين بالفوز بأي نتيجة دون استقبال أهداف في مرماهم أو الفوز بفارق هدفين إذا ما استقبل أهدافا، ووقتها سيستفيد الأهلي من فارق الأهداف حال التساوي في المواجهات المباشرة، بما أن الأهلي انهزم في السودان بهدف دون رد.