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رياضة

قندوسي يعود ويقصى مع سيراميكا أمام الأهلي

عمر سلامي
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قندوسي يعود ويقصى مع سيراميكا أمام الأهلي
أرشيف
أحمد قندوسي

عاد متوسط ميدان نادي سيراميكا كليوباترا، الجزائري أحمد قندوسي إلى التشكيلة الأساسية لفريقه، بعدما غاب في المباريات السابقة بسبب الإصابة.

وشارك قندوسي أساسيا في مباراة ناديه أمام الأهلي المصري، لحساب نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأقصي نادي سيراميكا، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدف دون رد، سجله جوستيم أرثر في د94 من المباراة.

وسيواجه الأهلي المصري، نادي فيوتشر مودرن في النهائي، المرتقب الخميس المقبل، في حين يواجه نادي سيراميكا، بيراميدز من أجل المركز الثالث.

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