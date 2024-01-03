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رياضة

قندوسي يكشف عن مستقبله في الدوري المصري

عمر سلامي
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قندوسي يكشف عن مستقبله في الدوري المصري
ح.م
أحمد قندوسي

قال الجزائري أحمد قندوسي، إنه كان يرغب في البقاء مع النادي الأهلي، وكشف عن مستقبله في حال عدم العودة إلى “القلعة الحمراء”.

وأضاف اللاعب المعار إلى سيراميكا كليوباترا، خلال نزوله ضيفا ببرنامج “مع شوبير” الذي يبث عبر قناة “أون تايم سبورت” المصرية: “كنت أرغب في معرفة لماذا قرّر الأهلي إعارتي إلى سيراميكا، كنت أعتقد بأنني حينما ألعب أؤدي بشكل جيد، لهذا كنت أود معرفة ما المشكلة، لكن علمت بعد ذلك أن رحيلي كان ضروريا، لأن المدرب كولر يريد ضم مهاجم أجنبي”.

وتابع: “في حال عدم عودتي إلى الأهلي، أفضل الرحيل إلى أوروبا، لن أستطيع اللعب في مصر فالإعارة في حد ذاتها كانت أمرًا صعبا”.

وعن تجربته مع الأهلي المصري، قال أحمد قندوسي: “حققت مع الأهلي بطولات لم يحققها غيري خلال 20 عاما، لقد حققت 4 بطولات في نصف موسم منها دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: ” كولر لم يظلمني، ولقد طلب مني البقاء في الدوري المصري حتى يتابعني عن قرب، ووفاق سطيف حاول استعادة خدماتي أيضا”.

وأجاب قندوسي خلال الرنامج عن أسئلة عديدة، من بينها أفضل لاعب مصري في التاريخ بالنسبة له، حيث قال: “محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في مصر، لكن هناك من أفضل منه. مثل محمد أبو تريكة، بالنسبة لي أبو تريكة ومحمد الشناوي أفضل من صلاح”.

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