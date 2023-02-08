قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

انضم الدولي الجزائري أحمد قندوسي، إلى بعثة الأهلي المصري، قبل مواجهة نادي ريال مدريد، في نصف نهائي كاس العالم للأندية الجارية بالمغرب.

ووصل قندوسي صبيحة الأربعاء، إلى مقر إقامة النادي الأهلي في المغرب، بعد استفادته من راحة قصيرة، عقب مشاركته مع المنتخب الجزائري للمحليين في الشان.

وسيتابع قندوسي عن قرب، مباراة ناديه الجديد أمام ريال مدريد، سهرة الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة، بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي إلى الدور النهائي من كأس العالم للأندية، سهرة الثلاثاء، عقب فوزه في نصف النهائي الأول على فلامينغو البرازيلي،بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.