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الجزائر

قنصلية الجزائر العامة بطرابلس تعود للعمل (فيديو)

الشروق أونلاين
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قنصلية الجزائر العامة بطرابلس تعود للعمل (فيديو)

عادت قنصلية الجزائر العامة بطرابلس للعمل، وتمت مراسم الافتتاح الأحد بحضور سفير الجزائر لدى ليبيا, سليمان شنين، والقنصل العام عيسى رماني, إضافة إلى ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بليبيا.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تجسيد التزام السلطات الجزائرية بالتكفل الأمثل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوطيد أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين الجزائري و الليبي.

وأشاد أفراد الجالية بهذه الخطوة, معبرين عن تثمينهم و استحسانهم لهذا القرار الذي يسمح بالتقرب أكثر من الجالية الجزائرية والاستجابة لانشغالاتها و احتياجاتها.

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