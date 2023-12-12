قنوات فرنسية تريد إسكات الخبراء الذين ينتقدون العدوان على غزة

قال المحلل الإستراتيجي الفرنسي، باسكال بونيفاس، أن الخبراء الذين انتقدوا العدوان الصهيوني على قطاع غزة لم تعد القناة التلفزيونية “بي أف أم” الإخبارية تدعوهم لحصصها.

وفي منشور له على منصة “إكس” كشف بونيفاس أن “هناك عدة شهادات من الخبراء الذين تتم دعوتهم إلى قناة “بي أف أم” والذين لم تعد القناة تدعوهم أو ألغت برمجتهم بسبب انتقادهم القصف الإسرائيلي على غزة”.

plusieurs témoignages d’experts invités sur @BFMTV et qui ne l’ont plus jamais été ou ont été déprogrammés pour avoir critiqué les bombardements israeliens sur Gaza — Pascal Boniface (@PascalBoniface) December 10, 2023

وتعد قناة “بي أف أم” من القنوات الإخبارية الفرنسية الأكثر متابعة، وهي ملك للملياردير اليهودي، باتريك درايي. وهو حامل للجنسيات البرتغالية، الفرنسية، الإسرائيلية والمغربية. وإضافة إلى قناة “بي أف أم”، يمتلك درايي أيضا قناة “آي 24 نيوز” التي تروج لرواية حكومة وجيش الإحتلال حول ما يحدث في غزة.

الملياردير، وإضافة لتسخيره لوسائله الإعلامية للدفاع عن الكيان الصهيوني وعدوانه، فإنه وعد بتقديم 7.7 مليون دولار لحكومة الكيان الصهيوني لتوجهها لتمويل الجيش، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية.

ودفاع المؤسسات الإعلامية الفرنسية على الإحتلال، لا يقتصر فقط على الإعلام الخاص. فتعرض الصحفي محمد قاسي، للتوبيخ من طرف إدارة القناة العمومية “تي في 5 موند” بسبب إحراجه لمسؤول عسكري إسرائيلي حين سأله عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وما إذا كان يرى أن اقتحام المستشفيات في غزة جريمة حرب.