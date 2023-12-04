قنّاص مُحاربي الصّحراء: فلسطين ستتحرّر شئتم أم أبيتم

جدّد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني تضامنه مع الشعب الفلسطيني البريء والأعزل، الذي يُعاني جرائم المُحتلّ الصّهيوني.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب قنّاص المنتخب الوطني: “شعب فلسطيني شُجاع ومُتّحد، سيكون حرّا اليوم أو غدا. الحرّية لِفلسطين”.

ودعّم سليماني تغريدة للإعلامي الأمريكي الشهير جاكسون هنكل، نصير القضية الفلسطينية العادلة، والتي أشاد من خلاها بِخصال فتاة فلسطينية فضّلت المسارعة بِإنقاذ أهلها أوّلا، بعد القصف الهمجي لِبيت أسرتها من قبل الصّهاينة، بدلا من إنقاذها.