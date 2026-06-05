قوائم انتخابية مهددة بالسقوط خلال الـ24 ساعة المقبلة

ترقب وسط "الأحرار" لنتائج الاستخلاف والحسم النهائي

تترقب الأحزاب السياسية والقوائم الحرة ما ستسفر عنه الـ24 ساعة المقبلة بشأن القوائم المعتمدة على مستوى الولايات، وسط هواجس من خسارة تمثيلها في بعض الدوائر الانتخابية بعد استنفاد جميع آليات الطعن والاستخلاف، عقب الاقصاءات التي مست أعدادا من المترشحين.

ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تواجه خطر فقدان قوائم كاملة في بعض الولايات بسبب عدم استيفاء النصاب القانوني المطلوب بعد الإقصاءات المسجلة.

ورغم أن معظم التشكيلات السياسية استبقت هذا السيناريو بإعداد قوائم استخلاف مدعمة بأسماء احتياطية تحسبا لأي طارئ قد يفرض تعويض مترشحين في آخر لحظة، إلا أن هامش المناورة يبقى محدودا في بعض الولايات، ما يضعها أمام احتمال سقوط قوائمها نهائيا في حال عدم قبول الأسماء المستخلفة، وتكبر هذه المخاوف لدى الأحزاب الكبرى التي تعتبر خسارة قائمة انتخابية كاملة انتكاسة سياسية غير قابلة للتعويض حاليا.

هذا الأمر دفع الأحزاب إلى توسيع دائرة الاحتياط وإعداد ما يشبه “خطة طوارئ” لتفادي أي مفاجآت في الساعات الأخيرة. وفي ولاية الجزائر على سبيل المثال التي تتنافس فيها القوائم على 38 مقعدا، يسارع حزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب تشكيلات اخرى منها الأرندي، البناء، المستقل، حركة مجتمع السلم إلى استخلاف مرشحيه المرفوضين. فالأفلان مثلا تشير المعطيات الأولية إلى إقصاء 14 مترشحا من قائمته، في وقت يفرض فيه القانون ألا يقل عدد المترشحين في القائمة عن 31 اسما، وهو ما يجعل الحزب أمام اختبار حقيقي للحفاظ على قائمته من خلال تفعيل آلية الاستخلاف، تفاديا لأي نقص قد يهدد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

ويأتي ذلك، في وقت حددت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 6 جوان الجاري، عند منتصف الليل، كآخر أجل لإيداع ملفات الاستخلاف وتقديم الترشيحات الجديدة. وأوضحت مصالح كريم خلفان، أنها شرعت في استكمال الإجراءات المتعلقة بترتيب المترشحين ضمن القوائم المترشحة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر تنظيمه يوم 2 جويلية 2026.

وجاء في بيان للسلطة المستقلة أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 شوال 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026، وعملاً بأحكام المادة 176 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق لـ10 مارس 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، فإن السلطة المستقلة تدعو قوائم المترشحين تحت رعاية الأحزاب السياسية وكذا القوائم الحرة التي تم تبليغها بقرارات قبول الترشيح، إلى التقرب من المنسقين الولائيين أو المنسقين على مستوى المناطق الجغرافية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى إيداع وثيقة ممضاة من طرف الحزب السياسي أو مترشحي القوائم الحرة، تتضمن الترتيب النهائي للمترشحين داخل القائمة، مع التأكد من استكمال جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لإعداد أوراق التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراءه يوم 2 جويلية 2026.

كما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن آخر أجل لإيداع ترشيح جديد حدد بيوم السبت 6 جوان 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00)، داعية المعنيين إلى استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن الآجال القانونية المحددة…