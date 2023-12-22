قوات الإحتلال أعدمت فلسطينيين عزلا أمام عائلاتهم

أقدمت قوات الإحتلال على إعدام فلسطينيين عزل أمام عائلاتهم حسب بيان نشره أمس، الخميس 21 ديسمبر، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

حسب البيان، قامت قوات الإحتلال بقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا عزل أمام أفراد أسرهم في حي الرمال بغزة، دون أية إجراءات قانونية. وذلك ما يثير قلق المكتب بشأن احتمال ارتكاب جريمة حرب، خصوصا وأنها ليست أول مرة يتم فيها استهداف وقتل مدنيين على أيدي القوات الإسرائيلية.

وحسب ذات البيان قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية في 19 ديسمبر حاصرت واقتحمت مبنى العودة المعروف باسم “مبنى عنان” في حي الرمال الذي كانت تحتمي به 3 أسر تربط بينها صلة قرابة بالإضافة إلى أسرة عنان.

وفقا لذات المصدر نقلا عن روايات شهود عيان، قامت قوات الإحتلال بفصل الرجال عن النساء والأطفال وأطلقت النار وقتلت 11 رجلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، أمام أفراد أسرهم.

كي تقوم بعد ذلك قوات الإحتلال بأمر النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة وقامت إما بإطلاق النار عليهم أو إلقاء قنبلة يدوية في الغرفة مما أدى وفق المعلومات إلى إصابة عدد منهم- بينهم رضيع وطفل- بجراح خطرة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من وقوع قتلى في مبنى العودة، إلا أن التفاصيل والظروف ما زالت قيد التحقق.