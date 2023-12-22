-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مجلس الأمن يعتمد قرارا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
العالم

قوات الإحتلال أعدمت فلسطينيين عزلا أمام عائلاتهم

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
قوات الإحتلال أعدمت فلسطينيين عزلا أمام عائلاتهم
أرشيف/ح. م
أقدمت قوات الإحتلال على إعدام 11 فلسطينيا أمام عائلاتهم.

أقدمت قوات الإحتلال على إعدام فلسطينيين عزل أمام عائلاتهم حسب بيان نشره أمس، الخميس 21 ديسمبر، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

حسب البيان، قامت قوات الإحتلال بقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا عزل أمام أفراد أسرهم في حي الرمال بغزة، دون أية إجراءات قانونية. وذلك ما يثير قلق المكتب بشأن احتمال ارتكاب جريمة حرب، خصوصا وأنها ليست أول مرة يتم فيها استهداف وقتل مدنيين على أيدي القوات الإسرائيلية.

وحسب ذات البيان قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية في 19 ديسمبر حاصرت واقتحمت مبنى العودة المعروف باسم “مبنى عنان” في حي الرمال الذي كانت تحتمي به 3 أسر تربط بينها صلة قرابة بالإضافة إلى أسرة عنان.

وفقا لذات المصدر نقلا عن روايات شهود عيان، قامت قوات الإحتلال بفصل الرجال عن النساء والأطفال وأطلقت النار وقتلت 11 رجلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، أمام أفراد أسرهم.

كي تقوم بعد ذلك قوات الإحتلال بأمر النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة وقامت إما بإطلاق النار عليهم أو إلقاء قنبلة يدوية في الغرفة مما أدى وفق المعلومات إلى إصابة عدد منهم- بينهم رضيع وطفل- بجراح خطرة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من وقوع قتلى في مبنى العودة، إلا أن التفاصيل والظروف ما زالت قيد التحقق.

مقالات ذات صلة
مجلس الأمن يعتمد قرارا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

مجلس الأمن يعتمد قرارا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

جيشنا متعثر ولا أحد يريد الاعتراف باستحالة القضاء على حماس

جيشنا متعثر ولا أحد يريد الاعتراف باستحالة القضاء على حماس

سقوط القيم الفرنسية التقليدية بضرب مصالح المهاجرين

سقوط القيم الفرنسية التقليدية بضرب مصالح المهاجرين

التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

الصهاينة يقتلون الأسرى ويخفون جثامينهم

الصهاينة يقتلون الأسرى ويخفون جثامينهم

بسبب إشادته بجرائم الإحتلال.. 40 برلمانيا فرنسيا يطالبون برفع الحصانة عن الصهيوني ماير حبيب

بسبب إشادته بجرائم الإحتلال.. 40 برلمانيا فرنسيا يطالبون برفع الحصانة عن الصهيوني ماير حبيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد