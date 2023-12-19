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قوات الإحتلال تقتحم مستشفى المعمداني :

قوات الإحتلال تخرج عن الخدمة آخر مستشفى في شمال القطاع

الشروق أونلاين
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قوات الإحتلال تخرج عن الخدمة آخر مستشفى في شمال القطاع
ح. م
مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" أثناء قصفه في 17 أكتوبر.

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى توقفه عن العمل، وهو آخر مستشفى بقي يعمل في شمال القطاع.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” نقلا عن إدارة المستشفى، حاصرت قوات الاحتلال ودباباته المستشفى، واعتقلت عددا من الأطباء والممرضين والجرحى من داخله، ما أخرجه عن الخدمة.

وهو ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في بيان مقتضب : “خروج مستشفى الاهلي العربي بغزة عن الخدمة نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين.”

ولم يعد بإمكان المستشفى استقبال مرضى أو مصابين، بالرغم من وجود بلاغات بوجود عشرات الجرحى بالشوارع جراء العدوان المستمر حسب إدارة المستشفى، التي أضافت أن 4 مواطنين استشهدوا متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها أمس الإثنين.

وللتذكير فقد قامت قوات الإحتلال بقصف المستشفى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس والذي يعد من أقدم المستشفيات في غزة يوم 17 أكتوبر الماضي.

قصف خلّف استشهاد 500 شخص وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بعد أن شنت طائرات الاحتلال شنّت غارة، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين فيه.

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