قوات الإحتلال تعتقل صحفي “الشروق نيوز” مهدي مخلوفي (فيديو)

موفد القناة يوجه رسالة:

“إسمي مهدي مخلوفي، وأنا من الجزائر. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو فهذا يعني أنني تعرضت للاختطاف أو الاحتجاز من طرف قوات الاحتلال الصهيوني أثناء مشاركتي في أسطول الصمود المتجه إلى غزة”، بهذه الكلمات أعلن موفد “الشروق نيوز” اليوم الخميس، 2 أكتوبر، عن اعتقاله ضمن أسطول “الصمود” المتجه لكسر الحصار عن غزة.

ودعا الصحفي في فيديو له نشرته القناة، إلى تحرك دولي فوري لإطلاق سراحه قائلا: ” أطالب حكومتي والمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحمايتي وضمان عودة آمنة إلى وطني.” ليختتم مخلوفي رسالته بالدعوة إلى إيقاف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة.

واعترضت قوات الاحتلال عشرات السفن التابعة لأسطول الصمود العالمي ليلة أمس وصباح اليوم.

وأفاد الأسطول في آخر بيان له أن سلطات الاحتلال بدأت جلسات الاستماع لترحيل النشطاء السلميين المشاركين في الأسطول، والقادمين من 47 دولة، والذين تم اعتقالهم، وهذا دون إشعار مسبق لمحامييهم، مع منعهم من الحصول على تمثيل قانوني وهو ما “يشكل ذلك انتهاكًا جسيمًا للإجراءات القانونية الواجبة وحرمانا للمشاركين من حقوقهم الأساسية”، حسب ذات المصدر.