قوات الإحتلال تقتحم مدارس تابعة للأمم المتحدة بالقدس الشرقية

في انتهاك صارخ للقانون الدولي:

UNICEF/Alaa Badarneh أطفال يسيرون في شوارع مدمرة جزئيا في جنين بالضفة الغربية في فيفري 2024.

“إنه اعتداء على الأطفال. إنه اعتداء على التعليم. إنه يوم حزين في القدس الشرقية المحتلة”، هكذا وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، اقتحام قوات الاحتلال مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وإجبارها التلاميذ على مغادرة مدارسهم.

وكتب لازاريني “هذا الصباح، اقتحمت قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة، وأجبرت أكثر من 550 طالبًا وطالبة كانوا في الفصول الدراسية على مغادرة مدارسهم. تم اعتقال أحد موظفي الأونروا”

ونتيجة لهذا الاعتداء اضطرت الوكالة الأممية إلى إجلاء جميع التلاميذ من المدارس الست التي تديرها في القدس الشرقية.

وشدد لازاريني على أن “اقتحام المدارس وإغلاقها بالقوة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، لافتا أن ما يقرب من 800 تلميذ وتلميذة — بعضهم لا يتجاوز عمره 6 سنوات — يعانون من الصدمة والقلق جراء الاعتداء.

المفوض العام للأونروا ذكر أن “هذه المدارس تابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاك حرمتها”.