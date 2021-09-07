قوات الاحتلال تقصف غزة بعد الهروب الهوليودي لـ 6 أسرى.. وهذا ما قالته حماس!

قصفت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين، قطاع غزة بعد الهروب الهوليودي لـ 6 أسرى من سجن جلبوع، بالرغم من الحراسة المشددة.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حازم قاسم، إن القصف على قطاع غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا.

وأضاف قاسم، أن ذلك يأتي خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع.

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة مواقع شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “إن طائرات حربية أغارت، الليلة على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس الإرهابية”.

بالصور.. هروب هوليودي لأسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة

تمكن 6 أسرى فلسطينيون، الاثنين 6 سبتمبر، من الهرب بطريقة هوليودية من سجن إسرائيلي، بالرغم من الحراسة المشددة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 6 أسرى فلسطينيين هربوا عند الساعة الرابعة فجرا من سجن جلبوع، وأقامت السلطات غرفة قيادة مؤلفة من الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون للبحث عنهم واستنفرت الشرطة عناصرها.

وأضافت إنهم هربوا عن طريق حفر نفق أرضي، وأنهم من حركة فتح ومن بينهم، زكريا الزبيدي الذي كان قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين.

وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه على مدى سنوات يصل إلى عشرات الأمتار. كما تم الكشف عن اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن

ونشرت القناة العبرية صورة تدعي أنها للنفق الذي هرب منه الفلسطينيون الـ 6. كما نشرت صورة أخرى بها أسماؤهم مكتوبة بالعبرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفارين الـ 6 هم من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في سجن جلبوع.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي، إنّ تمكن أسرى من “انتزاع حريتهم رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة الأسرى”.

فيما قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب إن هروب الأسرى “عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية وستشكل صفعة قوية لإسرائيل”.

واستقبل الشارع الفلسطيني خبر هروب الأسرى، بالتهليل والتكبير، كما احتفل الكثيرون بهذا الحدث التاريخي الذي زعزع أكذوبة المنظومة الأمنية التي لا تقهر.

من جانبه أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى بعض المعلومات عن الأسرى الذين أعلن الاحتلال عن هربوهم من السجن فجر اليوم.

وأوضح أن أحد الأسرى هو محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة بجنين معتقل منذ عام 1996، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

أما الأسير الثاني فهو محمد قاسم عارضة (39 عامًا) من عرابة أيضًا، ومعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

والأسير الثالث هو يعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا بجنين، ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

أما الأسير الرابع فهو أيهم نايف كممجي ( 35 عامًا) من كفردان بجين، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

كما تمكّن الأسير زكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين من الهرب، وهو معتقل منذ عام 2019، وما زال موقوفًا دون حكم.

أما الأسير الأخير فهو مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد بجنين، ومعتقل منذ عام 2019.

يذكر أن سجن جلبوع الذي تمكن الأسرى من الهروب منه شديد الحراسة، وشُيّد عام 2004، ويمكث فيه الأسرى “شديدي الخطورة”، حسب الكيان المحتل.

وشبّه اللواء المتقاعد رامي عفوديا في جيش الإحتلال، الذي شغل في السابق منصباً رفيعاً في مصلحة السجون، في مقابلة مع الإذاعة العبرية الرسمية، تمكن الأسرى الستة من الفرار، بفشل الجيش الإسرائيلي في حرب 73، محذراً من أن بعض الأسرى الذين تمكنوا من الفرار أدينوا بقتل جنود ومستوطنين.

أما الجنرال أشير فكنين، الذي سبق أن عمل مفتشاً لمصلحة السجون، فقال في مقابلة مع نفس الإذاعة، إنه فوجئ بفرار الأسرى، مشدداً على “أنه حدث غير عادي، لكني آمل أن يتمكنوا من العثور على الفارين واستخلاص العبر من الحادث”.

ولفت فكنين إلى أن سجن “جبلوع” الذي فر منه الأسرى يُعدّ أحد أكثر السجون التي تحظى بالحماية والتأمين في إسرائيل، بسبب طابع الأسرى المعتقلين فيه، والذين يقضي الكثير منهم أحكام سجن مطولة، متوقعاً أن يكون الأسرى قد تمكنوا من تضليل فرق التفتيش في السجن.