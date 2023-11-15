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قوات الاحتلال تنسحب من داخل مجمّع الشفاء الطبي في غزة

الشروق أونلاين
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قوات الاحتلال تنسحب من داخل مجمّع الشفاء الطبي في غزة
أرشيف
إحدى بنايات مجمع الشفاء الطبي في غزة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها من داخل المجمّع، أن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل كافة مباني المستشفى وساحاته.

لكن الاحتلال لا يزال يحاصر مباني المجمّع عبر الدبابات والقناصة المنتشرة على البنايات المحيطة به. إضافة إلى الطائرات المسيّرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مجمّع الشفاء الطبي فجر الأربعاء، بعد حصاره طيلة 6 أيام متواصلة.

وخلال اقتحامها للمجمّع، قامت قوات الاحتلال بتفتيش المباني والأقسام، بعد تفجير عدّة أبواب داخلية. كما طلبت من جميع الموجودين التجمع بوسط ساحته الشرقية.

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