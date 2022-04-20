قوات الاحتلال تهاجم المعتكفين وتحاصر النساء في المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاربعاء ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات جماعية لمتطرفين يهود بالتزامن مع عيد الفصح العبري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين، إنّ قوات الاحتلال حاصرت المصلّين في الأقصى بعد إغلاق المصلّيات. كما قامت بمنعهم من البقاء في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

كما عمد الاحتلال إلى إبعاد المصلّين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم. إلى جانب استهدافها للمعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط.

قوات الاحتلال حاصرت أيضا مجموعة من النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار الاقتحامات، حسب المصدر.

مصارع بريطاني بعد اقتحام الأقصى: هل ستعاقبون إسرائيل؟

وفي 17 أفريل، نشر محمد موكاييف المصارع المحترف بريطاني الجنسية، مقطع فيديو يظهر اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ويظهر المقطع إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحيّ باتجاه المصلّين العزل في المسجد يوم الجمعة الماضية.

وأرفق موكاييف الفيديو الذي نشرته في تغريدة على تويتر بالتساؤل:”هل ستفرض عقوبات على إسرائيل؟”. في إشارة إلى العقوبات التي فرضت على روسيا بعد تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وقد حصلت تغريدة المصارع ذو الأصول الداغستانية، على أكثر من 43 ألف إعادة تغريد منذ نشرها مساء الجمعة.