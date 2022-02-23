قوات الجيش تضع يدها على 58 طنا من خليط خام الذهب بولايات جنوبية

حجز الجيش الوطني خلال الأسبوع الثالث من شهر فيفري أكثر من 58 طن من خليط خام الذهب بعدد من الولايات الجنوبية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فيفري 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 فيفري 2022 إثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدية بني زيد بسكيكدة، من القضاء على سبعة (07) إرهابيين واسترجاع ستة (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) قناصة وكميات معتبرة من الذخيرة، وكذا تدمير (03) قنابل تقليدية الصنع ومخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على أدوية ومواد غذائية وألبسة وأغراض. كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (08) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (11) قنطار و(91) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (20) تاجر مخدرات آخرين وضبط (508558) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات عديدة عبر مختلف النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت وتندوف، (211) شخصا وضبطت (29) مركبة و(240) مولدا كهربائيا و(161) مطرقة ضغط و(10) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (58,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وحجز (10) بنادق صيد و(72) قنطار من مادة التبغ بكل من باتنة وبسكرة وتقرت والمسيلة والنعامة. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (25858) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (38) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (266) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إيليزي وتلمسان وبشار.