قوات الدفاع الجوي عن الإقليم… عيون الجزائر التي لا تنام

أبواب مفتوحة على مدرسة الشهيد "فراش أحمد" العسكرية بالبرواقية

نظمت الناحية العسكرية الأولى، أبوابا مفتوحة على مدرسة إطارات الدفاع الجوي عن الإقليم الشهيد فراش أحمد وذلك لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، وهي فرصة وقف من خلالها المدعوون على مدى التطوّر والمواكبة الآنية لسلاح الدفاع الجويّ عن الإقليم لكلّ ما يتعلّق بمنظومات الدفاع الجويّ نظرا لأهمية هذا السلاح خاصة في ظلّ الحروب الدّائرة مؤخرا في العالم.

ويعتبر سلاح الدفاع الجويّ عن الإقليم فيصلا في عديد الحروب، هذا وقد استهلت هذه الزيارة إلى المدرسة بكلمة مديرها حيث نوّه العميد بدور الإعلام الهام ولمحوري، حيث قال إن وسائل الإعلام أصبحت اليوم تؤدي دورا بالغ الأهمية من خلال الارتقاء بالرسالة الإعلامية ونشر القيم الكفيلة بالارتقاء بالمصالح العليا للوطن ، مضيفا أنّ الإعلام بمختلف أنواعه وتخصّصاته يعد طرفا فعالا في الدفاع الوطني وفي تغذية المجتمع بالمعلومة والحقائق وتنويره بما يحدث في المحيط المحلّي والإقليمي والعالمي، حيث يساهم بما يقدمه من محتويات هادفة في تنوير الرأي العام وصناعة الوعيّ للمواطن بما يحصنه ضدّ كلّ المخططات العدائية التي تستهدف الوحدة الوطنية.

وأردف ذات المتحدّث أنّ إشراك مختلف وسائل الإعلام الوطنية في ما يقوم به الجيش الوطني الشعبي يدخل ضمن الإستراتيجية الاتصالية للمؤسسة العسكرية الهادفة إلى توطيد العلاقة بين الجيش وشعبه وتقوية رابطة جيش- أمة، ودعا العميد ممثلي مختلف وسائل الإعلام في ختام كلمته إلى الشروع في الزيارة التي جاب من خلالها ممثلو وسائل الإعلام الوطنية مختلف الورشات بمرافقة من إطارات المدرسة الذين أسهبوا في الشروح والتعريف بمقوّمات المدرسة وسلاح الدفاع الجويّ عن الإقليم الذي بات محلّ اهتمام كبير من الشباب الجزائري الراغب في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشّعبي.

ولاحظ ممثلو وسائل الإعلام البون الكبير بين الزيارة الماضية وهذه الأخيرة نظرا للتطوّر الحاصل في هذه المدرسة، لاسيما في المجال التقني والمعدّات المتطورة الجديدة التي تدعم بها التكوين البيداغوجي والتطبيقي في هذه المدرسة ما يعكس مواكبتها الآنية للتطوّرات الحاصلة في المجال العسكري عالميا. هذا، وقد حضي الصحفيون الحاضرون باسقبال في المستوى يعكس احترافية وانفتاح المؤسسة العسكرية.