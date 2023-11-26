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قوات مجهولة تسيطر على سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني قرب اليمن

الشروق أونلاين
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قوات مجهولة تسيطر على سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني قرب اليمن
سفينة "سنترال بارك"

كشفت وسائل إعلامية يوم الأحد، أن قوات مجهولة سيطرت على “ناقلة نفط” مرتبطة بالكيان الصهيوني، تحمل اسم “سنترال بارك” في خليج عدن قرب اليمن. 

وأفادت وكالة سبوتنيك للأنباء عن “قيام مهاجمين بالاستيلاء على ناقلة مرتبطة بـ “إسرائيل” قبالة سواحل عدن باليمن اليوم الأحد”.

وذكر المصدر ذاته “أنه على الرغم من عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، إلا أنها تأتي بعد هجومين بحريين حدثا في الأيام الأخيرة”.

وقالت شركة “أمبري” للاستخبارات الخاصة – حسب سبوتنيك- إن “المهاجمين استولوا على سفينة سنترال بارك التي يرفع علم ليبيريا وتديره شركة زودياك ماريتايم في خليج عدن”.

للإشارة فقد احتجزت في وقت سابق جماعة انصار الله (الحوثيين) سفينة صهيونية في أعماق البحر الأحمر، حيث تمّ احتجاز 52 شخصاً كانوا على متنها.

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