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الجزائر
ممارسة المهنة ستخضع مستقبلا لشروط ضرورية.. لعقاب:

قوانين الإعلام الجديدة ستدخل حيز التطبيق شهر جانفي

زواوية. ق
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قوانين الإعلام الجديدة ستدخل حيز التطبيق شهر جانفي
ح.م
وزير الاتصال محمد لعقاب

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، السبت، أن تطبيق كافة القوانين الخاصة بالقطاع والتي تم سنها مؤخرا، في سبيل تنظيم مهنة الإعلام، ستدخل حيز التطبيق بدءا من شهر جانفي الداخل، وأنه على الصحفي وحتى المراسل، التكيف مع ما جاءت به، قصد تطهير هذه المهنة التي ستخضع ممارستها مستقبلا لعدة شروط ضرورية.
وقال الوزير في كلمة له خلال الندوة الفكرية التي نظمتها الإذاعة الجزائرية من سيدي بلعباس بمناسبة الذكرى الـ67 لانطلاق بث إذاعة صوت الجزائر الحرة، إن القوانين الجديدة التي تم نشرها خلال هذا الشهر في الجريدة الرسمية، تنتظر صدور المراسيم التطبيقية قريبا قبل دخولها حيز التطبيق، مضيفا بأنه على ممارسي المهنة التكييف مع هذه القوانين للارتقاء بالمهنة إلى مستوى الاحتراف، خاصة أن الشهادة الجامعية شرط أساسي لممارسة المهنة، لاسيما بالنسبة للصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وكشف لعقاب بأنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين، ستكون على عاتق الوزارة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، على أن يركز هؤلاء خلال عملهم على تسليط الضوء على مجهودات الدولة، مضيفا أن الإذاعة المحلية مطالبة اليوم بالتركيز على أهم المنجزات المحققة ميدانيا، من خلال المشاريع التي رصدها رئيس الجمهورية، وأنه من غير المنطقي أن يبقى المجال لمنصات التواصل الاجتماعي لمحو ما تم إنجازه في الميدان، فالإذاعات وحتى المؤسسات الإعلامية -حسب الوزير- من مهامها نقل ما تم تجسيده ميدانيا من مشاريع، فهي ملزمة بمرافقة السلطات المحلية في تجسيد البرنامج التنموي الذي جاء به رئيس الجمهورية، بغرض دحر بعض الأصوات التي تغرد خارج السرب، كما يتعين على الإعلام أن يلعب دورا رائدا في إبقاء شعلة الثورة مشتعلة، كونه قاطرة للارتقاء بالوعي الاجتماعي والثقافي.

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