قوة الشبكة وسرعة التدفق… خاصية “موبيليس” بامتياز

"الشروق" ترافق تجربة van tour 2026 من تلمسان

أثبتت التجربة الميدانية التي قامت بها مؤسسة “موبيليس” من خلال قافلةVan Tour 2026، التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، في أولى محطاتها من ولاية تلمسان، أن “موبيليس” قد خطت خطوات عملاقة في مجال قوة الشبكة وسرعة التدفق، وأنها تعد اليوم أكثر المتعاملين في مجال الاتصالات بالجزائر تفكيرا في تقديم خدمة نوعية لزبائنها، متجاوزة بذلك حدود الرؤية التقليدية التي قد تستند إليها أي مؤسسة في هذا المجال، نحو آفاق تجعل من الزبون ليس مجرد محطة اهتمام أو نقطة تنافس بين المتعاملين، وإنما أساس العملية الاتصالية برمتها، وهو ما وقفت عليه “الشروق” ميدانيا خلال مرافقتها لانطلاق القافلة الوطنية.

فمنذ اللحظات الأولى لانطلاق قافلة Van Tour 2026 من ولاية تلمسان، بدا واضحا أن الأمر لا يتعلق بحملة ترويجية، وإنما بمبادرة ميدانية أرادت من خلالها “موبيليس” أن تضع ما حققته من تطور تقني تحت اختبار الواقع، بعيدا عن لغة الشعارات والإعلانات، وذلك من خلال تمكين الإعلاميين من معاينة أداء الشبكة وقياس سرعة التدفق في ظروف استعمال حقيقية.

وجاء اختيار ولاية تلمسان لاحتضان الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية التي ستجوب 69 محطة عبر مختلف ولايات الوطن، باعتبارها إحدى الولايات التي سجلت تطورا لافتا في مؤشرات أداء شبكة الجيل الخامس، وهو ما جعلها نموذجا يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها المؤسسة في السنوات الأخيرة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية.

وخلال اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بفندق “رونيسونس” بتلمسان، أكد المدير العام لمؤسسة “موبيليس”، السيد شوقي بوخزاني، أن المؤسسة لا تراهن فقط على توسيع قاعدة المشتركين، وإنما على تقديم تجربة اتصالية متكاملة يكون فيها الزبون محور جميع الاستثمارات والقرارات، مشيرا إلى أن أكثر من خمسة آلاف عامل يسهرون يوميا على ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها عبر مختلف ربوع الوطن.

وأضاف أن النتائج المحققة خلال السنوات الأربع الأخيرة تعكس حجم الثقة التي أصبحت تحظى بها “موبيليس”، بعدما ارتفع عدد مشتركيها من سنة 2021 إلى غاية سنة 2025 ليبلغ 24 مليون مشترك، وهو رقم يعكس نجاح المؤسسة في كسب ثقة الجزائريين بفضل الاستثمار في جودة الشبكة، وتحسين الخدمات، وتطوير الحلول الرقمية.

تجربة ميدانية… الجيل الخامس يتحدث بالأرقام

ولأن أفضل وسيلة لإقناع الزبون هي الواقع، نظمت “موبيليس” جولة ميدانية رافقت خلالها “الشروق” قافلة Van Tour 2026 عبر عدد من المواقع بمدينة تلمسان، انطلاقا من أعالي هضبة لالة ستي، مرورا بالمجمعات السكنية والفضاءات العمومية والشوارع الرئيسية، وصولا إلى غابة الحوض الكبير بوسط المدينة.

وخلال هذه الجولة، أجريت اختبارات مباشرة لقياس قوة شبكة الجيل الخامس وسرعة تدفق الإنترنت في مختلف المواقع، سواء داخل الأحياء السكنية أو في الفضاءات المفتوحة أو على طول الطرقات، حيث أظهرت النتائج استقرارا كبيرا في الشبكة، مع سرعة عالية في تحميل البيانات ورفعها، إلى جانب استجابة سريعة وجودة اتصال حافظت على نفس المستوى رغم اختلاف المواقع.

وأثبتت التجربة أن ما تحقق على أرض الواقع تجاوز تحسين سرعة الإنترنت، ليشمل بناء شبكة أكثر استقرارا وفعالية، قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية الحديثة، سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات، وهو ما يجعل الجيل الخامس أحد أهم رهانات “موبيليس” في المرحلة المقبلة.

كما كشفت الاختبارات الميدانية أن شبكة الجيل الخامس لدى “موبيليس” توفر تجربة استخدام سلسة في مختلف التطبيقات الرقمية، سواء تعلق الأمر بمشاهدة المحتوى عالي الدقة أو تحميل الملفات الكبيرة أو استخدام التطبيقات التي تتطلب سرعة كبيرة وزمن استجابة منخفضا، وهي معايير أصبحت اليوم المقياس الحقيقي لنجاح أي شبكة اتصالات حديثة.

ولم يكن اختيار تلمسان اعتباطيا، إذ أوضح مسؤولو المؤسسة أن الولاية سجلت ارتفاعا تجاوز 24 بالمائة في مؤشرات قوة الشبكة وسرعة التدفق منذ إطلاق خدمات الجيل الخامس، وهي نسبة تؤكد اتساع التغطية وتحسن جودة الإشارة، بما يعكس نجاح الاستراتيجية التي انتهجتها “موبيليس” في نشر هذه التكنولوجيا عبر مختلف مناطق الوطن.

“ريفولوشن”… ابتكار يغير مفهوم العروض

ولم تقتصر رهانات “موبيليس” على تطوير الشبكة فقط، بل امتدت إلى الابتكار في الخدمات، من خلال إطلاق عرض “ريفولوشن” الذي يعد من أبرز المستجدات في سوق الاتصالات بالجزائر.

فالخدمة الجديدة تجمع بين الإنترنت والمكالمات والرسائل في عرض واحد، مع تقديم مزايا إضافية تمنح المشترك مرونة أكبر في استغلال رصيده، أبرزها إمكانية استرجاع الرصيد المتبقي عند كل عملية تجديد، إلى جانب امتيازات أخرى تجعل تجربة الاستخدام أكثر سهولة وفعالية.

وتعد خدمة “ريفولوشن” ابتكارا نوعيا في سوق الاتصالات الجزائرية، فهي لا تقتصر على الجمع بين الإنترنت والمكالمات والرسائل في عرض واحد، بل تقدم حلولا ذكية تمنح المشترك مرونة أكبر في الاستفادة من رصيده واسترجاع ما تبقى منه عند كل عملية تجديد، إلى جانب مزايا أخرى غير مسبوقة. وهي خدمة مبتكرة تستحق براءة اختراع، بالنظر إلى ما تقدمه من حلول جديدة تعيد صياغة مفهوم العروض التجارية في قطاع الاتصالات، وتؤكد أن الابتكار أصبح أحد أبرز رهانات “موبيليس” في تطوير خدماتها وتعزيز تجربة الزبون.

ولعل الرقم الأكثر دلالة على نجاح هذا الابتكار، هو تمكن خدمة “ريفولوشن” من استقطاب مليوني مشترك في ظرف وجيز، منذ انطلاقها التجاري في 5 جويلة، من دون أن تبدأ بعد العملية التسويقية لهذا العرض، وهو ما يعكس حجم الإقبال الذي حظيت به منذ الأيام الأولى، ويرشحها لتحقيق انتشار أوسع مع بداية الحملة الترويجية التي ترافق مرور قافلة Van Tour 2026 عبر مختلف محطاتها الوطنية.

الزبون… أساس الرؤية الجديدة

ومن خلال ما وقفنا عليه ميدانيا، بدا واضحا أن “موبيليس” لم تعد تنظر إلى الزبون باعتباره مجرد رقم ضمن قاعدة المشتركين، وإنما جعلته محور استراتيجيتها المستقبلية، من خلال الاستثمار في الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير عروض تستجيب لاحتياجاته اليومية، مع الحرص على تقديم حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر.