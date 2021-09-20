قوة الفيروس بدأت تتلاشى والعالم سيعود إلى طبيعته

أكد على تشديد الرقابة لتفادي التراخي.. البروفسور رشيد بلحاج

دعا البروفسور رشيد بلحاج مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين إلى الاهتمام بالعنصر البشري كأولوية لضمان إصلاح جذري للمنظومة الصحية.

وجدد رشيد بلحاج، الإثنين، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى دعوته إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية، بالتركيز على العنصر البشري لإنجاح السياسيات المسطرة، قائلا “يجب إشراك المختصين ومهنيي القطاع خلال الجلسات الوطنية للصحة لطرح انشغالاتهم وإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين أوضاعهم المهنية، فاليوم أولويتنا إيجاد ميكنزمات للمرور إلى نمط تسيير ذاتي للمستشفيات وكذا نمط تسيير يحفز الجيل الجديد من مهنيي الصحة على العمل في الجزائر وتحسين المنظومة مستقبلا”.

وعشية الدخول الاجتماعي، أكد المتحدث أنه يجب اعتماد مخطط خاص لحماية المواطنين باحترام الإجراءات الوقاية وتشديد الرقابة لتفادي التراخي مشيدا بجهود الدولة في التصدي لجائحة كوفيد19 مؤكدا أن الوضعية الوبائية حاليا في أريحية تامة يجب استغلالها للتلقيح.

وفي تقييمه لحملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة تأسف مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين لعزوف المواطنين عن العملية، مشيرا إلى أن مستشفى مصطفى باشا بصدد إطلاق مبادرة للتنقل إلى الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسهيل العملية عليهم.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث ذاته أن انخفاض عدد الإصابات راجع إلى عدة معطيات من بينها التلقيح الذي يلعب دورا هاما، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها احترام قواعد التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي.

وأضاف أنه وحسب المعطيات والدراسات العالمية التي أصبحت تعطي أهمية قصوى لمتابعة تطورات الفيروسات أثبتت أن المتحور دالتا يعتبر الأكثر فتكا وخطرا ولهذا يوضح الدكتور بلحاج “نستنتج أن قوة الفيروس بدأت تتلاشى وبالتالي سيعود العالم تدريجيا إلى الحياة الطبيعية”.

وأوضح المتدخل أن آثار جائحة كورونا ستخلف انعكاسات اجتماعية ونفسية صعبة خلال السنوات المقبلة وهو ما سيؤدي إلى ظهور إصابات جديدة بأمراض مزمنة وانهيارات عصبية.

ف. ع