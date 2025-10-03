  قوة صهيونية تختطف ممرضة من مكان عملها.. وهذا مصير والدها!

أقدمت قوة خاصة تابعة للاحتلال الصهيوني على عملية إجرامية من نوع خاص، حيث اختطفت الممرضة تسنيم الهمص، من مكان عملها في مركز صحي.

وأفادت مصادر عائلية أن القوة الصهيونية اختطفت ابنتهم من مكان عملها في نقطة طبية بمدينة خان يونس صباح الخميس.

وقبل بضعة أشهر، تعرض والد تسنيم، الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، للاختطاف خلال غارة دامية في خان يونس أثناء زيارته لمستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.

في ذلك اليوم، أفاد شهود عيان أن القوات أطلقت النار على مجموعة من المدنيين في مقهى على شاطئ البحر قبالة مستشفى الصليب الأحمر، أسفر الهجوم عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة سائق سيارة إسعاف.

وحاليا، يُحتجز 28 طبيبا من غزة في سجون الاحتلال، 8 منهم استشاريون كبار في الجراحة، وجراحة العظام، والعناية المركزة، وأمراض القلب، وطب الأطفال، وفقا لبيانات شهر جويلية الصادرة عن منظمة “مراقبة العاملين في الرعاية الصحية” (HWW)، وهي منظمة طبية فلسطينية.

كما يقبع 21 من هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز منذ أكثر من 400 يوم، وأكدت المنظمة أنه لم تُوجه أي تهمة إلى أي منهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، اختطف الكيان الصهيوني واحتجز أكثر من 300 عامل في مجال الرعاية الصحية منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في أكتوبر 2023، وتقدر منظمة HWW هذا الرقم بأكثر من 400.

وقال معاذ السر، مدير المنظمة: “اعتقل العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مواقع عملهم، وظلوا محتجزين لأشهر – غالبا دون أي تواصل، ويُحرمون من الرعاية الطبية عند الحاجة، ويعانون من ظروف احتجاز مروعة. وحثّ معاذ أصحاب السلطة على الضغط على الاحتلال للإفراج عن هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، وفق ما نشره موقع “قدس”.