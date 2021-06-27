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رياضة

قوة هجومية رهيبة لمنافس شبان “الخضر” في ربع نهائي كأس العرب

سليم.ع
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قوة هجومية رهيبة لمنافس شبان “الخضر” في ربع نهائي كأس العرب

تمكن المنتخب المغربي، منافس “شبان” الخضر في ربع نهائي كأس العرب، من إنهاء دور المجموعة بحصيلة تهديفية مرعبة، بتسجيله 15 هدفا في ثلاث مباريات.

واستهل شبان المغرب المنافسة بالفوز بنتيجة 6 -1 على طاجيكستان، ثم برباعية نظيفة في شبك جيبوتي، قبل أن ينهوا دور المجموعات بخماسية نظيفة أمام منتخب الإمارات، ليتجاوز بذلك هجوم المنتخب المغربي، متصدري المجموعات الثلاث الأخرى.

حيث سجل منتخب مصر 7 أهداف، وسجل منتخب السنغال 10 أهداف، وكانت أضعف غلة تهديفية لمتصدر المجموعة الرابعة، منتخب السعودية بأربعة أهداف، كما تتساوى منتخبات المغرب ومصر والسعودية، في عدد الأهداف المسجلة عليها، حيث تلقت شباكها هدفا واحدا فقط.

وعلى ضوء الأرقام المحققة من طرف المنتخب المغربي للشبان، في دور المجموعات، سيكون مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مطالبا، بوضع الخطة المناسبة، لتعطيل الآلة الهجومية للمنافس، ورفع التحدي، في مواجهة لن تكون يسيرة لرفقاء المهاجم بوعون.

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