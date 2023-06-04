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قوجيل: العلاقات الجزائرية التركية ستتدعم في كافة الميادين

الشروق أونلاين
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قوجيل: العلاقات الجزائرية التركية ستتدعم في كافة الميادين
ح.م
قوجيل رفقة الرئيس التركي

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن العلاقات الجزائرية-التركية  ستتدعم أكثر في كافة الميادين السياسية والاقتصادية.

ونوه  قوجيل من أنقرة، بجودة ومتانة العلاقات بين الجزائر وتركيا وشعبيهما الشقيقين, مبرزا أواصر الأخوة والصداقة التي ترجمها التنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين.

وجاء هذا على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وجدد قوجيل في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول، “تحيات وتهاني رئيس الجمهورية إلى أخيه رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية لعهدة رئاسية ثالثة”.

وأضاف أن العلاقات الجزائرية-التركية “متينة وستتدعم أكثر مستقبلا في كافة الميادين السياسية والاقتصادية وكذا التنسيق بين المواقف الدبلوماسية للبلدين في المحافل الدولية”.

وأشاد رئيس مجلس الأمة بـ”التجربتين الديمقراطيتين الحقيقيتين” في كل من الجزائر وتركيا, مؤكدا أن “الخطوات الكبيرة” التي قطعها البلدان في هذا الإطار من شأنها “تعزيز عملية التكامل بينهما مستقبلا”.

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