قوجيل: القضية الفلسطينية لا تقبل المقايضة ولا التنازل

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي قضية مركزية لا تقبل المقايضة ولا التنازل.

وأشاد قوجيل خلال استقباله لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بصمود “الشعب الفلسطيني الباسل الذي ظلّت قدمُه راسخةٍ في أرضه ولا بزال يدرأ عن أرضه وقُدْسِهِ غوائل الاحتلال الاستيطاني”، حسب بيان المجلس.

وفي هذا الصدد تباحث قوجيل مع رئيس المجلس الفلسطيني حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الصهيونية المتكررة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

بالإضافة إلى تمادي سلطات الاحتلال في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من ديارهم، حسب ذات البيان.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أنّ “إعلان الجزائر الذي تمخّض عنه توحيد الصفّ الفلسطيني، لن يبلُغ مبلغه دون حرص كافة الجهات الموقعة عليه وتقديم المصلحة العليا، قائلاً بأنّ هذا الدرب كان دربنا إبّان ثورتنا التحريرية”.

كما ندد ذات المسؤول بسياسة النفاق والانتقائية المنتهجة من قبل الدول الغربية التي تُعطي بسكوتها عمّا تشهده الأراضي الفلسطينية ضوءً أخضر وغطاءً للقوة المحتلة للتمادي والاستمرار في أفعالها الشّنيعة، حسب البيان.

ودعا قوجيل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الأممي إلى تحمّل مسؤولياتها وإنفاذ المواثيق الأممية في هذا الشأن.

ومن جهته أشاد فتوح بدور الجزائر التاريخي في وحدة البيت الفلسطيني ومسار المصالحة الوطنية، والذي تكلّل شهر أكتوبر الماضي بلمّ الشّمل وإعادة توحيد الصف الفلسطيني وتوقيع الأشقاء الفلسطينيّين على “إعلان الجزائر” وتعهّدهم بالعمل على ترجمة بنودها.