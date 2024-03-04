قوجيل: المرأة والسلم والأمن أولويات الجزائر بمجلس الأمن

اعتبر ما يشهده العالم مناقضًا بشكل مطلق للميثاق الأممي

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الإثنين، أن الجزائر تعتزم، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إدراج موضوع “المرأة والسلم والأمن” كإحدى الأولويات التي ستصبو إلى تحقيقها خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الأممي.

وفي كلمة بمناسبة يوم برلماني حول “إسهامات المرأة في ترسيخ قيم حفظ السلم والأمن الدوليين: نضالات المرأة الجزائرية في ثورة التحرير نموذجا”، قرأها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، محمد رضا أوسهلة، قال قوجيل بأن الجزائر “التي تم انتخابها بجدارة واستحقاق لشغل منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعتزم إدراج موضوعات المرأة والسلم والأمن كإحدى الأولويات التي ستصبو إلى تحقيقها”، وستساهم خلال هذه الفترة في “تعزيز دور ومكانة المرأة في مجالي السلم والأمن”.

وينطلق حرص الجزائر واهتمامها بهذا الموضوع – يضيف رئيس مجلس الأمة – من “التجارب الخاصة التي مرت بها عبر مختلف المحطات التاريخية في سعيها الدائم كدولة مصدرة للسلم والاستقرار وتضع هذه المفاهيم ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية”.

وتابع مؤكدا بأن جهود الجزائر الرامية لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن، تندرج وفقا للقرار 1325 الصادر سنة 2000 عن مجلس الأمن الأممي وبما يتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية الراهنة التي شكلت – كما قال – “عامل دفع للدبلوماسية الجزائرية، بغرض ضمان المكانة التي تليق بمقام الجزائر تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لرئيس الجمهورية، في سياق دولي متحول تحكمه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية، وبخاصة في مجال الطاقة، الذي باتت الجزائر تعد من الفواعل الأساسية ضمن المعادلة الطاقوية العالمية ولعل احتضانها مؤخرا، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، لخير دليل على ذلك”.

واعتبر قوجيل المناسبة سانحة ذات “دلالة مميزة”، لإبراز دور المرأة الجزائرية في مسار بناء الجزائر وفرصة لتجديد حرص بلادنا على التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وكذا تجديد دعمنا الثابت للدور الذي يجب أن تضطلع به هذه المنظمة وكذلك لاستعراض الإنجازات والتحديات.

وأشار قوجيل إلى أن ما يشهده العالم حاليا “يعد مناقضا بشكل مطلق لمقاصد الميثاق الأممي بالنظر لما تعانيه اليوم، كل من المرأة الفلسطينية في غزة والمرأة الصحراوية”.