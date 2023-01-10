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الجزائر

قوجيل: بقايا الإستعمار يريدون إبقاء الجزائر تحت الوصاية

الشروق أونلاين
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قوجيل: بقايا الإستعمار يريدون إبقاء الجزائر تحت الوصاية
الأرشيف

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الثلاثاء، أن بقايا الإستعمار الفرنسي لا تزال موجودة وتعمل لإبقاء الجزائر تحت الوصاية.

وجاءت تصريحات قوجيل خلال ترؤسه جلسة المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وقال رئيس المجلس في كلمته “لما نستمع لتصريحات وبصفة خاصة من طرف أشخاص مارسوا مسؤولية بلادهم قربا للجزائر، والتشاؤم حول مستقبل الجزائر، لأن الاستعمار ومخلفاته وأفكاره لا تزال موجودة لإبقاء الجزائر تحت الوصاية”.

وأضاف “حين نستمع لتصريحات من طرف بعض المسؤولين في فرنسا… نحن في البداية لما قمنا بالثورة فرقنا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي وهو ما يجب أيضا فعله اليوم حيث يجب التفريق بين بقايا الاستعمار والشعب الفرنسي”.

وتابع “هذه التصريحات والتشكيكات في مسار الجزائر والقول أن لها انعكاسات على الشعب الفرنسي مثل سنة 1958 لما سقطت الجمهورية الرابعة.. حقيقة في سنة 1958 سقطت الجمهورية الرابعة لكن من خلال نضال وكفاح الشعب الجزائري والثورة المجيدة”.

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