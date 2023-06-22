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الجزائر

قوجيل: بقايا الاستعمار الفرنسي هم من أزعجهم النشيد الوطني

الشروق أونلاين
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قوجيل: بقايا الاستعمار الفرنسي هم من أزعجهم النشيد الوطني
أرشيف
رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل

وصف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل من انزعجوا من النشيد الوطني ببقايا الاستعمار الفرنسي.

وأشار قوجيل، الخميس، خلال كلمة له على هامش التصويت على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية، إلى أن هناك فئة وصلوا إلى حد انتقاد النشيد الوطني، ووصفهم بأنهم من بقايا الاستعمار الفرنسي.

وقال قوجيل في كلمته أنه خلال الكفاح المسلح فرق المجاهدون بين الشعب الفرنسي وبين الاستعمار، مضيفا “نحن لسنا ضد الشعب الفرنسي بل ضد الاستعمار”.

وأكد قوجيل أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان استيطانا أُريد به إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب آخر.

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