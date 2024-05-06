قوجيل: تقارب الأفارقة جدار لحماية ثرواتهم وسيادتهم

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن كل “تقارب بين الأفارقة يشكل جدارا يحبط الخطط والمؤامرات التي تستنزف ثرواتهم وتستهدف سيادتهم على أرضهم، ويسهم في إرساء السلم والأمن والاستقرار في ظل التحديات الدولية المتسارعة التي يشهدها العالم، وتداعياتها الخطيرة على أمان والسلم الغذائي للشعوب الإفريقية”.

وجاء ذلك، خلال استقباله، الإثنين، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو، إيزودور امفوبا، حيث دعا إلى ”تجسيد تعاون نوعي بين الجزائر والكونغو في جميع المجالات”، مستعرضا “مناخ الاستثمار السائد في الجزائر الجديدة، المحصن بتشريعات ضامنة، والمحفز للشراكة وخلق الثروة”.

ومن ذات المنظور، أبرز قوجيل “الأولوية التي تمنحها الجزائر للدول الإفريقية من أجل تعافيها الاقتصادي، ومشاركتها في كافة المبادرات والآليات الدولية والإفريقية ذات الصلة بالتنمية المستدامة في القارة”.

وفي سياق ذي صلة، دعا إلى “تبني مواقف إفريقية واضحة وموحدة تجاه القضية الصحراوية العادلة، والعمل على تطهير القارة من عار الاستعمار عبر مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال”.