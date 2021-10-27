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الجزائر

قوجيل: خطة فرنسا كانت إبادة الشعب الجزائري واستبداله بآخر أوروبي

الشروق أونلاين
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قوجيل: خطة فرنسا كانت إبادة الشعب الجزائري واستبداله بآخر أوروبي
صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل إن خطة الاستعمارالفرنسي في الجزائر كانت استيطانية بإبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب أوروبي.

وأضاف قوجيل، الأربعاء، قائلا في كلمته خلال الندوة التاريخية الذي نظمها مجلس الأمة بمناسبة ذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة التحريرية نوفمبر 1954، إن الاستعمار الفرنسي عندما دخل الجزائر كان عد سكانها 3 ملايين وبعد 40 سنة، سجل إحصاء سنة 1910  أن عدد الجزائريين 2 مليون و900 ألف نسمة فقط، وهو ما يؤكد أن الاستعمار جاء ليبيد الشعب الجزائري.

وأشار قوجيل إلى أن عدد الجزائريين في 1950 ارتفع ليبلغ ستة ملايين نسمة، مرجعا سبب ذلك إلى توقف الابادة بسب انشغال فرنسا بالحرب العالمية الأولى والثانية.

وأضاف قوجيل إلى أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت فرنسا لأساليب الإبادة والدليل مجازر 8 ماي 1945.

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