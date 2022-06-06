قوجيل: “على الجزائر وروسيا التنسيق لمواجهة النظام العالمي”

خلال استقباله للسفير في زيارة وداع...

أكد سفير روسيا بالجزائر ايغور بيلاييف، جودة العلاقات الجزائرية الروسية واصفا إياها بالتقليدية والعميقة، معتبرا الجزائر شريكا استراتيجيا لبلاده، كما أعرب عن سعادته لكونه شاهدا على التغيرات الديمقراطية التي عاشتها الجزائر في مختلف مناحي الحياة، وما بلغته تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

واستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، السفير الروسي، الذي أدى له زيارة وداع، حيث تناول اللقاء، بحسب بيان للمجلس الاثنين، “العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، وآفاق الرقي بها إلى مراتب أفضل في ظل توجيهات رئيسي البلدين والتي ستتعزز أكثر في أفق لقاء القمة المقبل بين الرئيسين.. فضلا عن راهن العلاقات البرلمانية البينية وكيفية تطويرها مستقبلا عبر تكثيف الزيارات البرلمانية وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية بين البلدين”.

كما شكّل اللقاء، فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد قوجيل أنّ “منظومة العمل الدولي الراهنة معرضة حتميا للتغيير، وأنّه يتعين على البلدين الاستعداد والتنسيق لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد، داعيا إلى ضرورة إحياء مبادئ عدم الانحياز”.

كما تناول اللقاء أيضا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس مع ضرورة احترام الشرعية الدولية، وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتبارها قضية استعمار.