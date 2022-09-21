قوجيل عن الراحل بن صالح : “رئيس دولة حكيم تخيّره القدر فصان الوديعة”

“رئيس دولة حكيم تخيّره القدر في واحدة من أدقّ مراحل تاريخ الجزائر، فصان الوديعة”. جاء هذا في كلمة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في الذكرى الأولى لوفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

وقال قوجيل في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه يوم الأربعاء، عضو المجلس نوارة سعدية جعفر، إن الرئيس الراحل:”كان رجلا من رجالات الصفّ الأول في الوطنية ونكران الذات”.

وأضاف يقول:”عن أي رجل نتحدث اليوم في ذكراه؟ عن المجاهد الذي لم يتلكأ في تلبية نداء الوطن في شبابه؟ أو الإعلامي الذي أشهر قلمه وشحذ فكره في ملحمة الذود عن الوطن”.

متابعا:”..أو رئيس الدولة الحكيم، الذي تخيّره القدر ليتبوأ سدّتها في واحدة من أدقّ مراحل تاريخ بلادنا الحديث. فصان الوديعة، وأداها على خير ما يؤدي أمين بارّ وديعته”.

الراحل بن صالح تولّى منصب رئيس الدولة بعد استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، عقب حراك 22 فيفري 2019.

وشغل الفقيد منصبه في الفترة ما بين 9 أفريل و19 ديسمبر 2019. قبل تسليم زمام البلاد لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون.