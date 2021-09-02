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الجزائر

قوجيل: قطع العلاقات مع المغرب رسالة بأن الجزائر لن تتسامح مع المناورات

الشروق أونلاين
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قوجيل: قطع العلاقات مع المغرب رسالة بأن الجزائر لن تتسامح مع المناورات

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن قطع العلاقات مع المغرب هو رسالة من الجزائر ليفهم الطرف الآخر نهائيا ولآخر مرة بأن الجزائر لن تتسامح ولن تقبل المناورات.

وأوضح قوجيل، الخميس، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة 2021-2022 ، أن المناورات المغربية عجلت باتخاذ الجزائر لقرار قطع العلاقات الذي كان ضروري وواجب.

وعاد قوجيل لزيارة وزير الكيان الصهيوني للمغرب وتهديده للجزائر من الرباط وقال أنه “بعد هذه الواقعة لم يتبقى شيئ يمكن الحديث عنه”.

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