قوجيل: لا مستقبل لإفريقيا إلا بتصفية آخر مستعمرة فيها

بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل سيادة

أكد رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، الخميس، أن مستقبل القارة الأفريقية مرتبط بتصفية آخر مستعمرة في القارة عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية وسيادة، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح قوجيل في كلمة وجهها للمشاركين في الدورة الـ11 لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية الجارية بميدراند (جنوب افريقيا)، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، عبد الناصر حمود، أن افريقيا “لا يمكنها أن تتوجه نحو مستقبل واعد بدون اقتلاع جذور الظاهرة الاستعمارية المقيتة نهائيا عبر تسريع وتيرة تصفية آخر مستعمرة في القارة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية وسيادة وإنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات التي يمارسها المحتل المغربي في الصحراء الغربية”.

وذكر قوجيل في كلمته بـ”أهمية التنمية المستدامة المتوازنة في حل المعضلات التي تعاني منها القارة الإفريقية بما فيها التغذية والأمن الغذائي، والتي تساهم بنفس القدر في بناء الاستقرار وتقوية السلم واستتباب الأمن اقليميا ودوليا”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الأمة بأن “الديناميكية الديمقراطية والتنموية الجارية حاليا في الجزائر تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستمهد الطريق لا محالة لديمقراطية حقيقية وعميقة يساهم فيها الشعب الجزائري من خلال وعيه السياسي العالي وحسه الوطني في تفاعله مع المصالح العليا للبلاد، مما سيزيد حتما من استقلالية القرار السياسي الوطني”، مشيرا إلى أن “مصير إفريقيا ومستقبلها وجب أن يتبع مبدأ عدم الانحياز بمفهومه الأوسع وفق ما يحفظ لدولها حرية المواقف واستقلالية القرار”.

للإشارة، فإن فعاليات الدورة الـ11 لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية تجرى بمقر البرلمان الإفريقي على مدار يومين حول شعار الاتحاد الافريقي للعام 2022: “تعزيز المرونة في مجال التغذية في القارة الإفريقية، تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

يذكر أن أشغال المؤتمر عرفت حضور رؤساء وممثلي برلمانات أربعين دولة إفريقية وممثلين عن المنظمات الجهوية والإقليمية، ومن المنتظر ان تختتم بعرض البيان الختامي للمؤتمر واعتماده من قبل المشاركين.