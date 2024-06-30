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الجزائر

قوجيل يدعو الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في انتخابات 07 سبتمبر

الشروق أونلاين
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قوجيل يدعو الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في انتخابات 07 سبتمبر

دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، الشعب الجزائري، داخل وخارج الوطن، للمشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية والمقرر اجراؤها يوم 07 سبتمبر المقبل.

وفي كلمة له خلال اختتام الدورة البرلمانية 2023/2024 ، شدّد صالح قوجيل، على “أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مفيدا بأن “الانتخابات يجب أن يكون الشعب فيها كرجل واحد وكل الجزائريين يذهبون للانتخاب داخل وخارج الوطن”.

وحذّر لرئيس مجلس الامة، من المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وشعبها، قائلا بهذا الخصصو “الجزائر لديها العديد من الأعداء منهم ما هو ظاهر ومنهم ما هو مخفي”.

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