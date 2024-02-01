قوجيل يستقبل عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة السياسية لحماس

نعيم أشاد "بمواقف الجزائر الداعمة لفلسطين"

استقبل صالح قوجيل، بمقر مجلس الأمة، القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، يوم الخميس 1 فيفري 2024.

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” غزة، ورئيس دائرتها السياسية، باسم نعيم، برفقة ممثل الحركة بالجزائر، يوسف حمدان، حسب ما أفاد به المجلس.

قوجيل وخلال اللقاء الذي جمعه اليوم، الخميس 1 فيفري، مع القيادي في حركة “حماس”، جدد “التنديد بالمجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع منظمات دولية متقاعسة، ومجتمع دولي متخاذل يستند إلى تحالفات مخزية على حساب القيم الإنسانية والمبادئ العالمية والمواثيق الدولية”.

كما حيا رئيس مجلس الأمة “صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في المقاومة ومجددا موقف الجزائر الثابت واللامشروط، المساند له في كافة الظروف، والداعم لحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

رئيس مجلس الأمة أكد “أن الجزائر عازمة على العمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025 من أجل دعم القضية الفلسطينية وتسريع وتيرة تصفية الاستعمار في العالم.”

أما باسم نعيم من جهته، فاستعرض أثناء اللقاء آخر التطورات في غزة من جرائم الإحتلال، كما أشار إلى “نجاح المقاومة الفلسطينية في كشف السرديات الكاذبة للمحتل الإسرائيلي، وكذا، فضح المخططات الخفية لطمس القضية والهوية الفلسطينية وتكريس اغتصاب حق الشعب الفلسطيني في الأرض والعودة، من خلال ترتيبات مجحفة وتحالفات إقليمية ودولية انتهازية، تتجاوز الفلسطينيين وترجو حسم الصراع لصالح المحتل”.

كما أشاد كذلك رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية “بمواقف الجزائر الداعمة لفلسطين، ووفائها لمبادئها، واستماتتها في الدفاع عنها من منبر مجلس الأمن الدولي”، ودعا باسم نعيم “إلى تكثيف الجهود من أجل وقف شامل لإطلاق النار في غزة وإيقاف جريمة الإبادة الجماعية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.”