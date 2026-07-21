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اقتصاد

قويدري يؤكد التزام قطاعه بدعم الاستثمار وتوطين صناعة المستلزمات الطبية

الشروق أونلاين
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قويدري يؤكد التزام قطاعه بدعم الاستثمار وتوطين صناعة المستلزمات الطبية
وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من اللقاء

جدد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، التزام قطاعه باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين لدعم الاستثمار وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، بما يعزز السيادة الصحية الوطنية ويلبي احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال لقائه وفداً عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية أن الوزير استقبل الوفد أمس الإثنين برئاسة الطاهر بوزيد، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها مع الشركاء المهنيين للقطاع، حيث خُصص الاجتماع لبحث الانشغالات التي يطرحها منتسبو شعبة المستلزمات الطبية.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير هذه الشعبة، من خلال تعزيز مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في تجسيد الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توطين صناعة المستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية.

وأكد قويدري، بالمناسبة، حرصه على ترسيخ الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة الصيدلانية، بهدف تشجيع الاستثمار وتطوير الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تعزيز السيادة الصحية الوطنية، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

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