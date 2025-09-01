قويدري يبحث مع السفير الإيراني فرص الشراكة في مجال الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدرى، اليوم الإثنين 01 سبتمبر بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، علي رضا بابائي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، كان اللقاء فرصة لتقييم مستوى العلاقات الثنائية ما بين البلدين خاصة في مجال الصناعة الصيدلانية.

اللقاء سمح كذلك باستعراض فرص الشراكة ما بين المتعاملين الجزائريين والإيرانيين لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات المتعلقة بصناعة الأدوية بمختلف أنواعها وأشكالها، وفقا لذات المصدر.