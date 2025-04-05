قيادة “الأفلان” تطلق المرحلة الثانية لإعادة الهيكلة

شدّدت على أهمية الشفافية والتحضير للاستحقاقات المقبلة

كشف حزب جبهة التحرير الوطني عن انطلاق المرحلة الثانية لإعادة هيكلة قواعده، والتي ستبدأ في الأيام المقبلة، تمهيدا للشروع في انتخاب مكاتب القسمات والمحافظات في الولايات التي استكملت تشكيل الخلايا واستوفت الشروط القانونية، مشدّدا على ضرورة الالتزام التام بالشفافية في هذه العملية، مع التركيز على حسن التنظيم والمتابعة الدقيقة.

وبهذا الصدد، ترأس الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، السبت، اجتماعا للمكتب السياسي تمحور جدول أعماله حول تقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والتي حقق فيها الحزب نتائج ايجابية مقارنة ببقية التشكيلات السياسية الأخرى التي شاركت في هذا السباق، حيث عبّرت قيادة الحزب عن ارتياحها للنتائج المحققة، مؤكدة على أهمية الجهود التي بذلها مناضلو الحزب وإطاراته، بمن فيهم المنتخبون ونواب البرلمان، الذين ساهموا – حسبها – بشكل كبير في تعزيز موقع الحزب كقوة سياسية أولى في البلاد.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توسيع قاعدة الانخراط في الحزب، والتي ساعدت في انضمام عدد من المنتخبين الجدد، مما سينعكس إيجابا على تعزيز مكانة الحزب ويرفع من قوته السياسية في الساحة الوطنية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة التحضير الأمثل للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن الحفاظ على الريادة السياسية للحزب.

ومن بين الملفات التي ناقشها المكتب السياسي للحزب المرحلة الثانية من عملية الهيكلة التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر أن تنطلق هذه المرحلة في انتخاب مكاتب القسمات على مستوى المحافظات التي استكملت تشكيل خلاياها واستوفت الشروط القانونية. وفي هذا الإطار، شدّد الأمين العام على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نجاح العملية، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمتابعة الدقيقة لضمان سيرها وفقا للمعايير القانونية والسياسية.

كما تطرق أعضاء المكتب إلى أهمية تعزيز التنظيم الداخلي وتوحيد الصفوف، مؤكدين على أن استقرار الحزب يعتمد على قدرة مناضليه على مواصلة العمل المشترك بروح من الالتزام والمسؤولية، بعيدا عن التجاذبات السياسية، ومن خلال ممارسات شفافة تضمن استدامة المصداقية الشعبية.

يأتي هذا بالتزامن مع قرار القيادة الحزبية لـ”الأفلان” تمديد آجال عملية إعادة هيكلة الحزب على مستوى الولايات وذلك نتيجة التأخر المسجل في انتخاب الخلايا عبر الولايات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطبيق التعليمة رقم 317 المؤرخة في 18 سبتمبر 2024.

كما دعت القيادة إلى تشكيل خلايا قاعدية تتراوح بين 9 و15 عضوا، وفقا لأحكام المادة 33 من القانون الأساسي للحزب، على مستوى الأحياء والتجمعات السكانية والقرى والمداشر، مؤكدة أن هذه الخلايا تُعد الهيكل الأساسي لتعزيز حضور الحزب وتوسيع قاعدته الشعبية.

واعتبرت القيادة أن عملية إعادة الهيكلة تأتي في سياق الإصلاحات الرامية إلى تقوية الحزب، وتوحيد صفوفه، وتوفير فرصة أكبر للمشاركة الفعالة لجميع المناضلين، بما يتماشى مع الأهداف والطموحات السياسية لجبهة التحرير الوطني.