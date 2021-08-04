-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الإمارات تسلم عبد المومن ولد قدور للجزائر
الجزائر
نفت جمع مناوئي بعجي للتوقيعات المطلوبة

قيادة الأفلان: جاهزون لدورة اللجنة المركزية

محمد مسلم
  • 135
  • 0
قيادة الأفلان: جاهزون لدورة اللجنة المركزية
أرشيف

أكدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أنها مستعدة للذهاب إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية، إذا استطاع المناوئون للأمين العام، بعجي أبو الفضل، توفير الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة لذلك.

وفند رشيد عساس، وهو عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم في الحزب العتيد، ما اعتبرها إشاعات تمكن خصوم قيادة الحزب من جمع التوقيعات المطلوبة لعقد الدورة، مؤكدا: “الكلام الذي قيل بشأن جمع التوقيعات المطلوبة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية يفتقد إلى الدقة والموضوعية”.

وأضاف عساس موضحا: “الدعوة إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية، يتطلب جمع ثلثي توقيعات أعضاء اللجنة المركزية، وهو الأمر الذي لم يحصل لأن أكثر من هذا العدد ملتف حول القيادة الحالية للحزب”.

وأوضح عساس أن قيادة الحزب قدمت كل التفاصيل الضرورية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ردا على الطلب الذي أودع لديها من قبل خصوم بعجي لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، ولفتت قيادة الحزب، وفق قول عساس، انتباه المسؤولين في وزارة الداخلية إلى أن أكثر من ثلاثين توقيعا من التوقيعات المودعة، أصحابها تم إقصاؤهم، فضلا عن الذين توفوا وكذا أولئك الذين قدموا استقالاتهم.

وقدر القيادي في الحزب العتيد عدد التوقيعات المطلوبة لعقد الدورة الطارئة، بـ330 توقيع، وهو رقم لم يتمكن خصوم القيادة الحالية من تجميعه، و”لدينا أدلة على ذلك” يقول عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم.

وكان القيادي في الأفلان ونائب رئيس مجلس الأمة، فؤاد سبوتة، قد أكد أن ما سماها حركة تقويم مسار الحزب، قد تمكنت من جمع التوقيعات المطلوبة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية لسحب الثقة من الأمين العام، وأن الطلب بهذا الخصوص أودع على مستوى وزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة
توفير الأكسجين

توفير الأكسجين

خط بحري تجاري وآخر للسكك الحديدية بين البلدين قريبا

خط بحري تجاري وآخر للسكك الحديدية بين البلدين قريبا

التجار يشتكون من ارتفاع أسعار الكراء بـ30 بالمائة

التجار يشتكون من ارتفاع أسعار الكراء بـ30 بالمائة

الرئيس تبون ينهي مهام قائد الدرك اللواء نور الدين قواسمية

الرئيس تبون ينهي مهام قائد الدرك اللواء نور الدين قواسمية

السلطات الصحية تستعين بأطباء القطاعات الحكومية

السلطات الصحية تستعين بأطباء القطاعات الحكومية

الشلف: 20 جريحا في حادث اصطدام حافلة بسيارة سياحية

الشلف: 20 جريحا في حادث اصطدام حافلة بسيارة سياحية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد