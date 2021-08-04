قيادة الأفلان: جاهزون لدورة اللجنة المركزية

نفت جمع مناوئي بعجي للتوقيعات المطلوبة

أكدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أنها مستعدة للذهاب إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية، إذا استطاع المناوئون للأمين العام، بعجي أبو الفضل، توفير الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة لذلك.

وفند رشيد عساس، وهو عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم في الحزب العتيد، ما اعتبرها إشاعات تمكن خصوم قيادة الحزب من جمع التوقيعات المطلوبة لعقد الدورة، مؤكدا: “الكلام الذي قيل بشأن جمع التوقيعات المطلوبة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية يفتقد إلى الدقة والموضوعية”.

وأضاف عساس موضحا: “الدعوة إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية، يتطلب جمع ثلثي توقيعات أعضاء اللجنة المركزية، وهو الأمر الذي لم يحصل لأن أكثر من هذا العدد ملتف حول القيادة الحالية للحزب”.

وأوضح عساس أن قيادة الحزب قدمت كل التفاصيل الضرورية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ردا على الطلب الذي أودع لديها من قبل خصوم بعجي لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، ولفتت قيادة الحزب، وفق قول عساس، انتباه المسؤولين في وزارة الداخلية إلى أن أكثر من ثلاثين توقيعا من التوقيعات المودعة، أصحابها تم إقصاؤهم، فضلا عن الذين توفوا وكذا أولئك الذين قدموا استقالاتهم.

وقدر القيادي في الحزب العتيد عدد التوقيعات المطلوبة لعقد الدورة الطارئة، بـ330 توقيع، وهو رقم لم يتمكن خصوم القيادة الحالية من تجميعه، و”لدينا أدلة على ذلك” يقول عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم.

وكان القيادي في الأفلان ونائب رئيس مجلس الأمة، فؤاد سبوتة، قد أكد أن ما سماها حركة تقويم مسار الحزب، قد تمكنت من جمع التوقيعات المطلوبة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية لسحب الثقة من الأمين العام، وأن الطلب بهذا الخصوص أودع على مستوى وزارة الداخلية.